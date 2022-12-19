Житель Днепра за 11 тыс. долларов «раздавал» военнообязанным «белые билеты»

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
25-летний мужчина был задержан 14 декабря во время получения денег за «белый билет». Кроме того, фигурант рассказывал военнообязанным, как правильно пересекать государственную границу с этими документами, и сопровождал их к пограничному пункту.
Во время обыска по месту жительства мужчины изъято еще три набора документов для военнообязанных, которым он планировал помочь в изготовлении поддельных справок для беспрепятственного пересечения границы Украины.
Злоумышленнику вручено сообщение о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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