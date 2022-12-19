Мешканець Дніпра за 11 тис. доларів “роздавав” військовозобов’язаним “білі квитки”

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
25-річного чоловіка затримали 14 грудня під час отримання грошей за “білий квиток”. Крім того, фігурант розповідав військовозобов’язаним, як правильно перетинати державний кордон з цими документами, та супроводжував їх до прикордонного пункту.
Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучено ще три набори документів на військовозобов’язаних, яким він планував посприяти у виготовленні підроблених довідок для безперешкодного перетину кордону України.
Наразі зловмиснику вручено повідомлення про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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