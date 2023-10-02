Житель Днепра убил маму трех несовершеннолетних парней, которых насиловал в течение двух лет

В июне правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который до смерти забил свою сожительницу во время ссоры. Тогда днепрянин избивал женщину по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм пострадавшая скончалась. Позже выяснилось, что в течение двух лет мужчина насиловал трех несовершеннолетних сыновей погибшей.
Все началось еще в 2021 году, когда детям было 11, 13 и 16 лет. Мужчина насиловал мальчиков, когда мамы не было дома, угрожая убийством. По данным полиции, известно о 15 случаях надругательства над детьми.
Днепрянину инкриминируют ч. 3, 4, 6 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина сидит в СИЗО. Прокуроры потребуют для него пожизненного заключения.
Досудебное расследование вели следственные отделения полиции №5 при оперативном сопровождении полицейских криминальной полиции и при участии руководства Правобережной окружной прокуратуры города Днепра.
Читайте также:
Автор:
Это памятная монета, которая в обращение не попадет.
На месте современного Днепра еще до основания города было несколько…
Предварительно, парню было 18 лет, а девушке 17.
Также прогнозируют дожди!
Это памятная монета, которая в обращение не попадет.
На месте современного Днепра еще до основания города было несколько известных поселений. Во время основания города часть из них вошли в его состав, а другая часть – была за границей городской черты.
Предварительно, парню было 18 лет, а девушке 17.
В Украине предлагают новую услугу – поставить свечу онлайн.
Также прогнозируют дожди!
Нужна ваша помощь!
В Днепропетровской области будут судить 43-летнего мужчину, который держал дома вооруженный арсенал.
Жители Днепра, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа для получения пенсионных выплат могут получать социальную пенсию.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В ночь на 2 октября вблизи Днепра загорелся приют для животных "Пегас".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!