Житель Днепра убил маму трех несовершеннолетних парней, которых насиловал в течение двух лет

Жуткие подробности выяснились, когда мужчину задержали полицейские.

В июне правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который до смерти забил свою сожительницу во время ссоры. Тогда днепрянин избивал женщину по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм пострадавшая скончалась. Позже выяснилось, что в течение двух лет мужчина насиловал трех несовершеннолетних сыновей погибшей.

Все началось еще в 2021 году, когда детям было 11, 13 и 16 лет. Мужчина насиловал мальчиков, когда мамы не было дома, угрожая убийством. По данным полиции, известно о 15 случаях надругательства над детьми.

Днепрянину инкриминируют ч. 3, 4, 6 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина сидит в СИЗО. Прокуроры потребуют для него пожизненного заключения.

Досудебное расследование вели следственные отделения полиции №5 при оперативном сопровождении полицейских криминальной полиции и при участии руководства Правобережной окружной прокуратуры города Днепра.

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