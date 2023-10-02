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Мешканець Дніпра вбив маму трьох неповнолітніх хлопців, яких ґвалтував упродовж двох років

Сьогодні 16:56
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Моторошні подробиці з'ясувалися, коли чоловіка затримали поліціянти.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра вбив маму трьох неповнолітніх хлопців, яких ґвалтував упродовж двох років

У червні правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який до смерті забив свою співмешканку під час сварки. Тоді дніпрянин бив жінку по голові, тулубу та кінцівках. Від триманих травм постраждала померла. Пізніше з’ясувалося, що упродовж двох років чоловік ґвалтував трьох неповнолітніх синів загиблої. 

Усе почалося ще у 2021 році, коли дітям було 11, 13 та 16 років. Чоловік ґвалтував хлопчиків, коли мами не було вдома, погрожуючи вбивством. За даними поліції, відомо про 15 випадків наруги над дітьми. 

Дніпрянину інкримінують ч. 3, 4, 6 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі чоловік сидить в СІЗО. Прокурори вимагатимуть для нього довічного ув’язнення. 

Досудове розслідування вели слідчі відділення поліції № 5 за оперативного супроводу поліцейських кримінальної поліції та за участі керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

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