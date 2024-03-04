Житель Днепра стал агентом разведки рф: передавал информацию о расположении военкоматов

В Днепре разоблачили агента военной разведки рф, который передавал информацию о перемещении топливозаправщиков ВСУ и расположении военкоматов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, в конце 2023 года представитель генштаба вооруженных сил рф завербовал жителя Днепра для оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Днепрянин осуществлял скрытую видеосъемку воинской части ВСУ и районных ТЦК и СП города. Видеоматериалы российскому куратору он посылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах «Google Maps». Также мужчина передавал сведения о маршрутах перемещения военных топливозаправщиков с указанием точных координат.

Предателя разоблачили во время очередной фиксации информации для врага. По месту его проживания правоохранители провели обыски, они изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Жителю Днепра сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, ранее мы писали, что житель Подгородного призывал к присоединению Днепра в состав рф.

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