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  • Житель Днепра продавал поддельные справки для уклонистов за 20 тысяч долларов

Житель Днепра продавал поддельные справки для уклонистов за 20 тысяч долларов

Сегодня 14:38
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В Днепре задержан еще один "бизнесмен", организовавший схему переправки за границу призывников.

Новости Днепра про Житель Днепра продавал поддельные справки для уклонистов за 20 тысяч долларов

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Днепра наладил схему производства справок о непригодности к военной службе. За 20 тысяч долларов США он обещал обеспечить формальное прохождение военно-врачебной комиссии.

49-летний преступник был задержан спецназначенцами 10 ноября при получении первой части средств на сумму 8 тысяч долларов США. Во время обысков в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили документы и технику, которую он использовал для своей незаконной деятельности.

Ему объявили о подозрении и заключили под стражу.

Новости Днепра про Житель Днепра продавал поддельные справки для уклонистов за 20 тысяч долларов

Новости Днепра про Житель Днепра продавал поддельные справки для уклонистов за 20 тысяч долларов

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