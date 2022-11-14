Житель Днепра продавал поддельные справки для уклонистов за 20 тысяч долларов

В Днепре задержан еще один "бизнесмен", организовавший схему переправки за границу призывников.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Днепра наладил схему производства справок о непригодности к военной службе. За 20 тысяч долларов США он обещал обеспечить формальное прохождение военно-врачебной комиссии.

49-летний преступник был задержан спецназначенцами 10 ноября при получении первой части средств на сумму 8 тысяч долларов США. Во время обысков в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили документы и технику, которую он использовал для своей незаконной деятельности.

Ему объявили о подозрении и заключили под стражу.

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