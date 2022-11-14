«А как же арбузы»: президент Украины приехал в освобожденный Херсон

Об этом пишут СМИ.
Владимир Зеленский поздравил украинских военных и поблагодарил союзников за поддержку.
Когда президента переспросили журналисты, почему он в Херсоне, он пошутил: «А как же херсонские арбузы?»
Важно быть здесь и поддерживать херсонцев. Поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим и обещаем. А реально возвращаемся и поднимаем наш флаг, – заявил украинский президент на главной площади Херсона, где, кроме военных, собрались местные жители, многие из которых пришли с детьми.
В свою очередь, этот визит президента в украинский Херсон прокомментировали в рф. Как заявил пресс-секретарь путина песков, они оставляют это без комментариев.
Ну конечно, никто не сомневался.
Напомним, ранее мы писали, что «Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить.
Читайте также:
Автор:
Убегая из Херсона россияне украли енота.
Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме…
Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во…
Марку презентуют в декабре непосредственно в Херсоне.
На Днепр идет первый в этом сезоне снег.
В Днепре оборвалась жизнь заслуженной тренера по плаванию Антонины Цветовой.
Вечная слава!
Военный был вынужден ехать стоя семь часов, потому что его выгнали в тамбур, из-за того, что тот "плохо пах".
В Желтых Водах отца оштрафовали за то, что он накричал на сына.
В Стамбуле задержан подозреваемый в организации вчерашнего взрыва.
В субботу, 12 ноября, стало известно, что, защищая Украину, погиб Владислав Шеин. Он был воспитанником днепровской школы дзюдо. Парню был 21 год.
В Службу спасения «101» обратились неравнодушные жители Кривого Рога и сообщили, что в канализационный колодец упал щенок.
В ночь на 14 ноября россияне били из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольского района.
Российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!