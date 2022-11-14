«А как же арбузы»: президент Украины приехал в освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 ноября, приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом пишут СМИ.

Владимир Зеленский поздравил украинских военных и поблагодарил союзников за поддержку.

Когда президента переспросили журналисты, почему он в Херсоне, он пошутил: «А как же херсонские арбузы?»

Важно быть здесь и поддерживать херсонцев. Поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим и обещаем. А реально возвращаемся и поднимаем наш флаг, – заявил украинский президент на главной площади Херсона, где, кроме военных, собрались местные жители, многие из которых пришли с детьми.

В свою очередь, этот визит президента в украинский Херсон прокомментировали в рф. Как заявил пресс-секретарь путина песков, они оставляют это без комментариев.

Ну конечно, никто не сомневался.

Напомним, ранее мы писали, что «Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить.

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