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Сбил и скрылся: в Подгородном на улице Шоссейной нашли мертвого мужчину

Сегодня 13:24
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Вчера, 13 ноября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в Подгородном на улице Шоссейной лежит мертвый мужчина.

Новости Днепра про Сбил и скрылся: в Подгородном на улице Шоссейной нашли мертвого мужчину

Рядом с телом находились детали от авто. Однако автомобиля, сбившего мужчину, рядом не было.

Об этом сообщает «Информатор».

На место ДТП оперативно прибыли правоохранители. Они установили личность погибшего.

Виновника аварии разыскивают. Предварительно, это могло быть Renault Megan. У него должны быть повреждены бампер и фара.

Новости Днепра про Сбил и скрылся: в Подгородном на улице Шоссейной нашли мертвого мужчину

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Новости Днепра про Сбил и скрылся: в Подгородном на улице Шоссейной нашли мертвого мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Сбил и скрылся: в Подгородном на улице Шоссейной нашли мертвого мужчинуРусский

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