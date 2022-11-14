Сбил и скрылся: в Подгородном на улице Шоссейной нашли мертвого мужчину

Рядом с телом находились детали от авто. Однако автомобиля, сбившего мужчину, рядом не было.
Об этом сообщает «Информатор».
На место ДТП оперативно прибыли правоохранители. Они установили личность погибшего.
Виновника аварии разыскивают. Предварительно, это могло быть Renault Megan. У него должны быть повреждены бампер и фара.
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