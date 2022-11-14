Получил ранение под Бахмутом: в больнице умер военный из Днепропетровской области

3 ноября в больнице умер военный из Днепропетровской области Андрей Мустафин. Ему было 44 года.
Об этом сообщает Лозоватский сельский совет.
27 июля 2022 года Андрей Альбертович был призван на военную службу солдатом – пулеметчиком. Его направили в Бахмут, где мужчина и получил смертельное ранение.
У Героя остались жена, дочь и сын.
Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям защитника! Светлая память!
Напомним, ранее мы писали, что у бою за Украину погиб 21-летний дзюдоист из Днепра.
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