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  • Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

Сьогодні 14:38
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У Дніпрі затримали ще одного "бізнесмена", який організував схему переправлення за кордон призовників.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Дніпра налагодив схему по виробництву довідок про непридатність до військової служби. За 20 тисяч доларів США він обіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії.

49-річного злочинця було затримано спецпризначенцями 10 листопада при отриманні першої частини коштів на суму 8 тисяч доларів США. Під час обшуків в квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли документи та техніку, яку він використовував для своєї незаконної діяльності.

Йому оголосили про підозру та взяли під варту.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

Новости Днепра про Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларівУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларівРусский

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