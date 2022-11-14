Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

У Дніпрі затримали ще одного "бізнесмена", який організував схему переправлення за кордон призовників.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Дніпра налагодив схему по виробництву довідок про непридатність до військової служби. За 20 тисяч доларів США він обіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії.

49-річного злочинця було затримано спецпризначенцями 10 листопада при отриманні першої частини коштів на суму 8 тисяч доларів США. Під час обшуків в квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли документи та техніку, яку він використовував для своєї незаконної діяльності.

Йому оголосили про підозру та взяли під варту.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: