Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, мешканець Дніпра налагодив схему по виробництву довідок про непридатність до військової служби. За 20 тисяч доларів США він обіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії.
49-річного злочинця було затримано спецпризначенцями 10 листопада при отриманні першої частини коштів на суму 8 тисяч доларів США. Під час обшуків в квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли документи та техніку, яку він використовував для своєї незаконної діяльності.
Йому оголосили про підозру та взяли під варту.
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