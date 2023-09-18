Житель Днепра получил награду «Герой-спасатель года»: спас подростка из-под завалов дома на Победе

Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Юрий стал одним из семи победителей всеукраинской акции «Герой-спасатель года». Отмечают этой наградой каждый год – 17 сентября.
Что известно о спасении Юрием Васецким подростка
14 января вражеская ракета попала в жилой дом по улице Набережная Победы. Юрий как раз находился рядом с местом ракетного удара. Мужчина не растерялся и сразу побежал на помощь людям, которые остались в разрушенном доме. Именно здесь жил его воспитанник – 12-летний Ростислав Ярошенко. В момент вражеской атаки мальчик был дома один.
Юрий смог добраться до третьего этажа, там он попал в помещение, где и отыскал Ростислава. Мужчина помог мальчику выбраться.
Там плита упала на плиту, и именно там я нашел Ростислава. Лично я боялся, чтобы не произошел взрыв, поскольку этот дом – газифицирован, – рассказал Юрий.
Также мужчина помогал спасать и других жителей разрушенного дома.
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