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  • Житель Днепра получил награду «Герой-спасатель года»: спас подростка из-под завалов дома на Победе

Житель Днепра получил награду «Герой-спасатель года»: спас подростка из-под завалов дома на Победе

Сегодня 11:28
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Житель Днепра, спортивный тренер Юрий Васецкий, который 14 января спас подростка из-под завалов разрушенного ракетой рф дома на Победе, получил награду "Герой-спасатель года".

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Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Юрий стал одним из семи победителей всеукраинской акции «Герой-спасатель года». Отмечают этой наградой каждый год – 17 сентября.

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Что известно о спасении Юрием Васецким подростка

14 января вражеская ракета попала в жилой дом по улице Набережная Победы. Юрий как раз находился рядом с местом ракетного удара. Мужчина не растерялся и сразу побежал на помощь людям, которые остались в разрушенном доме. Именно здесь жил его воспитанник – 12-летний Ростислав Ярошенко. В момент вражеской атаки мальчик был дома один.

Юрий смог добраться до третьего этажа, там он попал в помещение, где и отыскал Ростислава. Мужчина помог мальчику выбраться.

Там плита упала на плиту, и именно там я нашел Ростислава. Лично я боялся, чтобы не произошел взрыв, поскольку этот дом – газифицирован, – рассказал Юрий.

Также мужчина помогал спасать и других жителей разрушенного дома.

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