Мешканець Дніпра отримав нагороду “Герой-рятувальник року”: врятував підлітка з-під завалів будинку на Перемозі

Мешканець Дніпра, спортивний тренер Юрій Васецький, який 14 січня врятував підлітка з-під завалів зруйнованого ракетою рф будинку на Перемозі, отримав нагороду "Герой-рятувальник року".

Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Юрій став одним із семи переможців всеукраїнської акції “Герой-рятувальник року”. Відзначають цією нагородою щороку – 17 вересня.

Що відомо про порятунок Юрієм Васецьким підлітка

14 січня ворожа ракета влучила в житловий будинок на вулиці Набережна Перемога. Юрій якраз перебував поряд із місцем ракетного удару. Чоловік не розгубився і відразу побіг на допомогу людям, які залишилися у зруйнованому будинку. Саме тут мешкав його вихованець – 12-річний Ростислав Ярошенко. У момент ворожої атаки хлопчик був сам удома.

Юрій зміг дістатися до третього поверху, там він потрапив до приміщення, де і відшукав Ростислава. Чоловік допоміг хлопчику вибратися.

Там упала плита на плиту, і саме там я знайшов Ростислава. Особисто я боявся, аби не стався вибух, оскільки цей будинок – газовий, – розповів Юрій.

Також чоловік допомагав рятувати й інших мешканців зруйнованого будинку.

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