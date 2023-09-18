Мешканець Дніпра отримав нагороду “Герой-рятувальник року”: врятував підлітка з-під завалів будинку на Перемозі

Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що Юрій став одним із семи переможців всеукраїнської акції “Герой-рятувальник року”. Відзначають цією нагородою щороку – 17 вересня.
Що відомо про порятунок Юрієм Васецьким підлітка
14 січня ворожа ракета влучила в житловий будинок на вулиці Набережна Перемога. Юрій якраз перебував поряд із місцем ракетного удару. Чоловік не розгубився і відразу побіг на допомогу людям, які залишилися у зруйнованому будинку. Саме тут мешкав його вихованець – 12-річний Ростислав Ярошенко. У момент ворожої атаки хлопчик був сам удома.
Юрій зміг дістатися до третього поверху, там він потрапив до приміщення, де і відшукав Ростислава. Чоловік допоміг хлопчику вибратися.
Там упала плита на плиту, і саме там я знайшов Ростислава. Особисто я боявся, аби не стався вибух, оскільки цей будинок – газовий, – розповів Юрій.
Також чоловік допомагав рятувати й інших мешканців зруйнованого будинку.
Читайте також:
Автор:
Дніпрянин переодягався у військову форму, щоб безперешкодно шпигувати та коригувати…
Попри війну у Дніпрі продовжують зводити новобудови.
В якому стані дитина зараз, на жаль, невідомо.
Вічна слава!