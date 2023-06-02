Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня, 2 июня, в Днепре и Днепровском районе некоторые жители остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ на ВНС по ул. Кокчетавская будет понижено давление:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: также без воды жители:
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