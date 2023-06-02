Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сделайте запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 2 июня, в Днепре и Днепровском районе некоторые жители остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ на ВНС по ул. Кокчетавская будет понижено давление:

ж/м Игрень.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. Сурская (поселок Новоалександровка);

ул. Светлая (поселок Новоалександровка);

ул. Парковая (поселок Новоалександровка);

ул. Балковая (поселок Новоалександровка);

пер. Сурский (поселок Новоалександровка);

пер. Балочный (поселок Новоалександровка);

ул. Старый Шлях;

ул. Железнодорожная;

ул. Ломаная;

ул. Таромская;

ул. Новоселовская;

ул. Орловская;

ул. Промышленная;

ул. Докторская;

ул. Кохановская;

ул. Некрасова;

пер. Красный;

ул. Николая Кулиша.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

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