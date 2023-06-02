Сайт Дніпра Новини Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина
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Сьогодні, 2 червня, у Дніпрі та Дніпровському районі деякі мешканці залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ВНС на вул. Кокчетавська буде знижений тиск:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
вул. Сурська (селище Новоолександрівка); вул. Світла (селище Новоолександрівка); вул. Паркова (селище Новоолександрівка); вул. Балкова (селище Новоолександрівка); пров. Сурський (селище Новоолександрівка); пров. Балковий (селище Новоолександрівка); вул. Старий Шлях; вул. Залізнична; вул. Ломана; вул. Таромська; вул. Новоселівська; вул. Орловська; вул. Промислова; вул. Лікарська; вул. Коханівська; вул. Некрасова; пров. Червоний; вул. Миколи Куліша.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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