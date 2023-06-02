Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Зробіть запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 2 червня, у Дніпрі та Дніпровському районі деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ВНС на вул. Кокчетавська буде знижений тиск:

ж/м Ігрень.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Сурська (селище Новоолександрівка);

вул. Світла (селище Новоолександрівка);

вул. Паркова (селище Новоолександрівка);

вул. Балкова (селище Новоолександрівка);

пров. Сурський (селище Новоолександрівка);

пров. Балковий (селище Новоолександрівка);

вул. Старий Шлях;

вул. Залізнична;

вул. Ломана;

вул. Таромська;

вул. Новоселівська;

вул. Орловська;

вул. Промислова;

вул. Лікарська;

вул. Коханівська;

вул. Некрасова;

пров. Червоний;

вул. Миколи Куліша.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Оновлено: також без води мешканці:

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