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  • Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні 11:55
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Новости Днепра про Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні, 2 червня, у Дніпрі та Дніпровському районі деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ВНС на вул. Кокчетавська буде знижений тиск:

  • ж/м Ігрень.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.  

Новости Днепра про Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Сурська (селище Новоолександрівка);
  • вул. Світла (селище Новоолександрівка);
  • вул. Паркова (селище Новоолександрівка);
  • вул. Балкова (селище Новоолександрівка);
  • пров. Сурський (селище Новоолександрівка);
  • пров. Балковий (селище Новоолександрівка);
  • вул. Старий Шлях;
  • вул. Залізнична;
  • вул. Ломана;
  • вул. Таромська;
  • вул. Новоселівська;
  • вул. Орловська;
  • вул. Промислова;
  • вул. Лікарська;
  • вул. Коханівська;
  • вул. Некрасова;
  • пров. Червоний;
  • вул. Миколи Куліша.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня. 

Новости Днепра про Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Новости Днепра про Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Новости Днепра про Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Оновлено: також без води мешканці: 

Новости Днепра про Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

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