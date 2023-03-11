Жуткая картина: в днепровском яхт-клубе «СИЧ» нашли повешенную лису (Фото и видео 18+)

В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой картины. Там они увидели мертвую лису, привязанную к дереву.

Как известно, яхт-клуб расположен по улице Набережная Победа.

Пока неизвестно, кто именно совершил преступление с животным. Видео и фотографии с места событий распространили в сети. Просьба к особо впечатлительным людям — не смотреть обнародованные кадры.

Стоит отметить, что в случае выявления жесткого обращения с животными вы можете обратиться с заявлением в орган полиции. Виновное лицо должно понести уголовную ответственность, предусмотренную статьей 299 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: