Жуткая картина: в днепровском яхт-клубе «СИЧ» нашли повешенную лису (Фото и видео 18+)

Как известно, яхт-клуб расположен по улице Набережная Победа.
Пока неизвестно, кто именно совершил преступление с животным. Видео и фотографии с места событий распространили в сети. Просьба к особо впечатлительным людям — не смотреть обнародованные кадры.
Стоит отметить, что в случае выявления жесткого обращения с животными вы можете обратиться с заявлением в орган полиции. Виновное лицо должно понести уголовную ответственность, предусмотренную статьей 299 Уголовного кодекса Украины.
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