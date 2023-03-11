Моторошна картина: у дніпровському яхт-клубі “СІЧ” знайшли повішену лисицю (Фото і відео 18+)

У відомому яхт-клубі Дніпра "СІЧ" відвідувачі стали свідками по-справжньому моторошної картини. Там вони побачили мертву лисицю, прив'язану до дерева.

Як відомо, яхт-клуб розташований по вулиці Набережна Перемога.

Наразі невідомо, хто саме скоїв злочин із твариною. Відео та фотографії з місця подій розповсюдили у мережі. Прохання до особливо вразливих людей – не дивитися оприлюднені кадри.

Варто зазначити, що у разі виявлення жорсткого поводження з тваринами ви можете звернутися із заявою до органу поліції. Винна особа має понести кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 299 Кримінального кодексу України.

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