Моторошна картина: у дніпровському яхт-клубі “СІЧ” знайшли повішену лисицю (Фото і відео 18+)

Як відомо, яхт-клуб розташований по вулиці Набережна Перемога.
Наразі невідомо, хто саме скоїв злочин із твариною. Відео та фотографії з місця подій розповсюдили у мережі. Прохання до особливо вразливих людей – не дивитися оприлюднені кадри.
Варто зазначити, що у разі виявлення жорсткого поводження з тваринами ви можете звернутися із заявою до органу поліції. Винна особа має понести кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 299 Кримінального кодексу України.
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