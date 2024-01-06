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Журналист из Кривого Рога более 30 минут читал авторские стихи в проруби

Сегодня 19:53
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Журналист из Кривого Рога Олег Пономарев установил рекорд Украины в номинации - "Самое длительное время пребывания по грудь в холодной воде зимой с декламированием стихов".

Новости Днепра про Журналист из Кривого Рога более 30 минут читал авторские стихи в проруби

Рекорд был зафиксирован сегодня, 6 января. Муж выдержал 30 минут в ледяной воде и все это время декламировал авторские стихи.

Муж каждый год погружается в прорубь на Крещение.

Журналист занимается моржеванием 15 лет, и уже приобщил к закаливанию всю свою семью — жену и пятерых детей (трое сыновей и две дочери).

Свой рекорд Олег посвятил памяти Заслуженного тренера Украины, основателя бойцовского клуба «Барс», Владимиру Коржаку, с которым дружил много лет.

Вода в Днепре имела приблизительную температуру +2 градуса.

Редакция поздравляет коллегу с рекордом и желает новых побед и здоровья.

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