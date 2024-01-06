Журналист из Кривого Рога более 30 минут читал авторские стихи в проруби

Рекорд был зафиксирован сегодня, 6 января. Муж выдержал 30 минут в ледяной воде и все это время декламировал авторские стихи.
Муж каждый год погружается в прорубь на Крещение.
Журналист занимается моржеванием 15 лет, и уже приобщил к закаливанию всю свою семью — жену и пятерых детей (трое сыновей и две дочери).
Свой рекорд Олег посвятил памяти Заслуженного тренера Украины, основателя бойцовского клуба «Барс», Владимиру Коржаку, с которым дружил много лет.
Вода в Днепре имела приблизительную температуру +2 градуса.
Редакция поздравляет коллегу с рекордом и желает новых побед и здоровья.
Читайте также:
Автор:
Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и применял дроны-камикадзе.
Девушка записавшая видео о якобы похищении мужа извинилась на видео.
В Днепре полиция задержала 24-летнего мужчину за ограбление местной жительницы.
На Закарпатье люди в военной форме, вероятно ТЦК, силой вытащили…
Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и применял дроны-камикадзе.
Девушка записавшая видео о якобы похищении мужа извинилась на видео.
В городе Каменское Днепропетровской области исчезла 16-летняя Анастасия Пискун.
В Днепре полиция задержала 24-летнего мужчину за ограбление местной жительницы.
На Закарпатье люди в военной форме, вероятно ТЦК, силой вытащили мужчину из автомобиля и угрозами заставили поехать в ТЦК.
Бывший нападающий днепрян Артем Довбик завоевал награду лучшего игрока месяца в испанской Ла Лиге.
В Днепропетровской области простились с Защитником Украины Артемием Семенюком.
Сегодня утром враг снова обстреливал Никопольщину.
Полиция Харьковщины задержала 23-летнюю жительницу Павлоградского района. Она попадала в дома днепрян и похищала их сбережения.
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!