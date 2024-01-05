«Жертвует 500. Примите?»: на Днепропетровщине чиновница подделывала справки об инвалидности

Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.

Коррупционную схему, организованную чиновником центра медико-социальной экспертизы, «прикрыли» на Днепропетровщине.

Об этом идет речь в сообщении на сайте областной полиции.

Имея влияние на членов медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), чиновник способствовала в получении пациентами группы инвалидности. Стоила такая «услуга» в 500 долларов за каждую справку.

4 января женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ей выбирают меру пресечения. Подозреваемый может грозить до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают всех возможно причастных к правонарушению людей.

Правоохранители поделились перепиской чинновницы, где она обещает «принять» человека, который «жертвует» 500 долларов за получение справки об инвалидности.

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