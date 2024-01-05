“Жертвуєт 500. Примите?”: на Дніпропетровщині посадовиця підроблювала довідки про інвалідність

Корупційну схему в центрі медико-соціальної експертизи викрили на Дніпропетровщині.

Корупційну схему, яку організувала посадовиця центру медико-соціальної експертизи, “прикрили” на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті обласної поліції.

Маючи вплив на членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), посадовиця сприяла в отриманні пацієнтами групи інвалідності. Коштувала така “послуга” 500 доларів за кожну довідку.

4 січня жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі їй обирають запобіжний захід. Підозрюваній може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють всіх можливо причетних до правопорушення людей.

Правоохоронці поділилися листуванням посадовиці, де вона обіцяє “прийняти” людину, яка “жертвуєт” 500 доларів за отримання довідки про інвалідність.

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