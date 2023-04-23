Жена Виктора Павлика посетила родной Днепр и показала роскошное имение своих родителей.

Правда, они там больше не живут.

Екатерина Репьяхова, блогер родом из Днепра и жена Виктора Павлика, показала в своем Инстаграме фото роскошного имения своих родителей в Днепре. Но, как отметила сама инфлюэнсерша, они здесь так и не пожили.

В Днепре Екатерина посетила могилы своих близких, а заодно и посмотрела на поместье, которое построил ее отец.

По словам Екатерины, трехэтажное поместье почти на тысячу квадратных метров родители строили сами. Кирпич отец привозил из Прибалтики, а камень из Карпат.

В качестве доказательств того, что этот дом действительно когда-то принадлежал родителям Екатерины, блогер показала фото из семейного альбома, где она маленькая стоит вместе с братом возле этого еще недостроенного имения.

И действительно, на фото виден красный кирпич, такой же как и на фото сверху.

Впрочем, Екатерина не раскрыла подробностей того, почему ее семья так и не заселилась в это поместье.

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