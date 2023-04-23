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  • Дружина Віктора Павліка навідалася до рідного Дніпра та показала розкішний маєток своїх батьків

Дружина Віктора Павліка навідалася до рідного Дніпра та показала розкішний маєток своїх батьків

Сьогодні 19:10
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Щоправда, вони там більше не живуть.

Новости Днепра про Дружина Віктора Павліка навідалася до рідного Дніпра та показала розкішний маєток своїх батьків

Катерина Реп’яхова, блогерка родом із Дніпра та дружина Віктора Павліка, показала в своєму Інстаграмі фото розкішного маєтку своїх батьків у Дніпрі. Але, як зазначила сама інфлюенсерка, вони тут так і не пожили. 

У Дніпрі Катерина навідалася на могили своїх близьких, а заодно й подивилася на маєток, який побудував її батько. 

За словами Катерини, триповерховий маєток на майже тисячу квадратних метрів батьки будували самі. Цеглу тато привозив з Прибалтики, а камінь з Карпат. 

Новости Днепра про Дружина Віктора Павліка навідалася до рідного Дніпра та показала розкішний маєток своїх батьків

У якості доказів того, що цей дім справді колись належав батькам Катерини, блогерка показала фото з сімейного альбому, де вона маленька стоїть разом з братом біля цього ще недобудованого маєтку.

І справді, на фото видно червону цеглу, таку ж саму як і на фото зверху. 

Новости Днепра про Дружина Віктора Павліка навідалася до рідного Дніпра та показала розкішний маєток своїх батьків

Втім, Катерина не розкрила подробиць того, чому її родина так і не заселилася в цей маєток. 

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#Катерина Реп'яхова #новини Дніпра
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