Дружина Віктора Павліка навідалася до рідного Дніпра та показала розкішний маєток своїх батьків

Щоправда, вони там більше не живуть.

Катерина Реп’яхова, блогерка родом із Дніпра та дружина Віктора Павліка, показала в своєму Інстаграмі фото розкішного маєтку своїх батьків у Дніпрі. Але, як зазначила сама інфлюенсерка, вони тут так і не пожили.

У Дніпрі Катерина навідалася на могили своїх близьких, а заодно й подивилася на маєток, який побудував її батько.

За словами Катерини, триповерховий маєток на майже тисячу квадратних метрів батьки будували самі. Цеглу тато привозив з Прибалтики, а камінь з Карпат.

У якості доказів того, що цей дім справді колись належав батькам Катерини, блогерка показала фото з сімейного альбому, де вона маленька стоїть разом з братом біля цього ще недобудованого маєтку.

І справді, на фото видно червону цеглу, таку ж саму як і на фото зверху.

Втім, Катерина не розкрила подробиць того, чому її родина так і не заселилася в цей маєток.

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