Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

Из-за ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу.

В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский. Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.

Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии, — написали коллеги Михаила.

Его жена с дочерьми буквально перед взрывом вышли в магазин, а Михаил остался дома. Об этом журналисту Dnepr.info рассказали жители разрушенного дома.

Михаилу было 39 лет. Он был старшим тренером по боксу в местной спортивной школе. Его хорошо знали жители этого района.

На фото квартира, где жил Михаил вместе с семьей. Сейчас его жена и дети остались без ничего.

Реквизиты принадлежат жене погибшего Ольге Кореновской:

4149 4993 4600 7535

Читайте также:

Українська Русский

Автор: