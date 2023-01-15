Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский. Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.
Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии, — написали коллеги Михаила.
Его жена с дочерьми буквально перед взрывом вышли в магазин, а Михаил остался дома. Об этом журналисту Dnepr.info рассказали жители разрушенного дома.
Михаилу было 39 лет. Он был старшим тренером по боксу в местной спортивной школе. Его хорошо знали жители этого района.
На фото квартира, где жил Михаил вместе с семьей. Сейчас его жена и дети остались без ничего.
Реквизиты принадлежат жене погибшего Ольге Кореновской:
4149 4993 4600 7535
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Яна Юхименко
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