Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

Сегодня 17:24
просмотров

Из-за ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу.

Новости Днепра про Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский. Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.

Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии, — написали коллеги Михаила.

Его жена с дочерьми буквально перед взрывом вышли в магазин, а Михаил остался дома. Об этом журналисту Dnepr.info рассказали жители разрушенного дома.

Михаилу было 39 лет. Он был старшим тренером по боксу в местной спортивной школе. Его хорошо знали жители этого района.

На фото квартира, где жил Михаил вместе с семьей. Сейчас его жена и дети остались без ничего.

Новости Днепра про Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

Реквизиты принадлежат жене погибшего Ольге Кореновской:

4149 4993 4600 7535

Читайте также:

 

Новости Днепра про Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксуУкраїнська Новости Днепра про Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)
    Сегодня 21:33
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

    Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты…

    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 20:44
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

    Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:50
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

    14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

    «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка
    Новости Днепра
    Сегодня 19:27
    «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка

    Вчерашняя атака унесла жизни 15-летней девушки.

    Последние новости

    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

    Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты в Днепре. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, работы ориентировочно продлятся еще до 3 ночи. Чрезвычайники и коммунальщики будут работать до последнего. На данный момент судьба 33 человек до сих…

    Сегодня 21:33
    0
    просмотров
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

    Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Сегодня 20:44
    просмотров
    OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они
    OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они

    Расследователи установили имена всех, кто мог быть причастен к ракетному удару по Днепру.

    Сегодня 20:24
    просмотров
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

    14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

    Сегодня 19:50
    просмотров
    «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка
    «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка

    Вчерашняя атака унесла жизни 15-летней девушки.

    Сегодня 19:27
    просмотров
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе

    В Днепре разбор завалов разрушенной многоэтажки до сих пор продолжается.

    Сегодня 18:47
    просмотров
    Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)
    Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

    Спасательная операция на месте попадания российской ракеты х-22 продолжается до сих пор.

    Сегодня 18:04
    просмотров
    Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги
    Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

    В результате вчерашнего теракта в Днепре погибли две волонтеры.

    Сегодня 16:50
    просмотров
    Возле церкви на Победе дети вместе со взрослыми катаются на тонком льду (ФОТО)
    Возле церкви на Победе дети вместе со взрослыми катаются на тонком льду (ФОТО)

    Дети снова катаются на едва замерзшем озере на Победе.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре
    Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре

    Джастин Трюдо прокомментировал ракетную атаку, нанесенную россией по жилому дому в Днепре 14 января.

    Сегодня 15:53
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх