Дружина з доньками вийшли в магазин, а батько був вдома: через удар по Дніпру загинув відомий тренер з боксу

Через ракетний удар по Дніпру загинув заслужений тренер України з боксу.

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру в суботу, 14 січня, загинув український тренер із боксу Михайло Кореновський. Про це повідомила Федерація боксу України в Facebook.

Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам‘ять всім загиблим від російської агресії, — написали колеги Михайла.

Його дружина з доньками буквально перед вибухом вийшли до магазину, а Михайло залишився вдома. Про це журналісту Dnepr.info розповіли мешканці зруйнованого будинку.

Михайлу було 39 років. Він був старшим тренером з боксу в місцевій спортивній школі. Його добре знали мешканці цього району.

На фото квартира, де жив Михайло разом з родиною. Зараз його дружина та діти залишилися без нічого.

Реквізити належать дружині загиблого Ользі Кореновській:

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