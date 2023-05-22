«Железная Женщина Железного Города»: мэр Днепра прокомментировал восхождение жены на Эверест

Месяц назад глава Федерации легкой атлетики Днепра и супруга мэра города Марина Филатова рассказала, что планирует покорить эту вершину.
На днях стало известно, что она вернулась назад. Марина Филатова дошла на высоту 8500 метров – так называемого «балкона» Эвереста. Она отметила, что по личным причинам не продолжила восхождение. И добавила, что достигла главной цели этого «забега» — чтобы было что рассказать внукам.
Поверьте, такая «бабушка», как я, всю свою жизнь найдет что и кому рассказать… Поздравляю участников, которым удалось достичь вершины (только трем из шести), – отметила Марина Филатова.
Она также ответила на интересующий многих ее подписчиков вопрос: действительно ли на склонах этой горы годами лежат тела.
Правда. Но их все меньше видно: полностью покрыты снегом или свалились куда-то от ветра. И чувств они уже никаких не вызывают. А вот видели вы когда-нибудь, как умирают люди, которые делают то же, что делаете вы! Условно, в ту же минуту. Мне пришлось. И это страшно, – написала она.
Это событие прокомментировал и мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что гордится женой.
Ты это сделала. Хотя и не дошла до Вершины Мира всего 300 метров. Это не твоя вина, что на твоей веревке умер тот парень… Если в этой жизни. Для меня есть образец. Силы Духа. Это Ты. С возвращением из Эвереста, Железная Женщина Железного Города, – написал он.
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