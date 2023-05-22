В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полиции

Местные Telegram-каналы сообщили, что на проспекте Слобожанском задержали мужчину с гранатой.
Отмечается, что горожанин в одном из магазинов якобы угрожал взорвать гранату, а затем начал драку.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, событие имело место, но мужчина никому не угрожал, а граната оказалась пластмассовой, она выпала из кармана горожанина.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
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