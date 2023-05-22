Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полиции

В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полиции

Сегодня 16:57
просмотров

Соблюдайте информационную гигиену!

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полиции

Местные Telegram-каналы сообщили, что на проспекте Слобожанском задержали мужчину с гранатой.

Отмечается, что горожанин в одном из магазинов якобы угрожал взорвать гранату, а затем начал драку.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, событие имело место, но мужчина никому не угрожал, а граната оказалась пластмассовой, она выпала из кармана горожанина.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полиции

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина с гранатой якобы угрожал взорвать магазин: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:17
    Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

    Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет…

    На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд
    Новости Днепра
    Сегодня 14:24
    На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд

    Пожалуйста, следите за своими детьми!

    Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду
    Новости Днепра
    Сегодня 12:14
    Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду

    Сделайте запасы питьевой и технической воды!

    В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 11:31
    В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Будьте осторожны с огнем!

    Последние новости

    «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФ
    «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФ

    В БНР неспокойно.

    Сегодня 17:28
    просмотров
    Как в середине 1970-х годов выглядел детский лабиринт в парке Глобы в Днепре (ФОТО)
    Как в середине 1970-х годов выглядел детский лабиринт в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

    Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках Днепра устанавливали не только качели и горки, но и различные лабиринты. Они были практически в каждом парке города: Шевченко, Писаржевского, Глобы. Отличались длинной и сложностью прохождения.

    Сегодня 16:58
    просмотров
    В Днепре посреди улицы нашли раненого 17-летнего парня
    В Днепре посреди улицы нашли раненого 17-летнего парня

    В Днепре ударили ножом подростка.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Под Запорожьем в бою погиб нацгвардеец из Днепропетровщины
    Под Запорожьем в бою погиб нацгвардеец из Днепропетровщины

    Под Запорожьем погиб Нацгвардеец.

    Сегодня 16:15
    просмотров
    Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)
    Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

    Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксированы и прилеты.

    Сегодня 15:17
    0
    просмотров
    В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные
    В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные

    Из-за взрывов в Днепре теряются животные.

    Сегодня 15:11
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд
    На Днепропетровщине в реанимации спасают 2-летнего мальчика, который упал в пруд

    Пожалуйста, следите за своими детьми!

    Сегодня 14:24
    1
    просмотров
    Юрий Игнат объяснил, почему в Днепре сбили не все ракеты
    Юрий Игнат объяснил, почему в Днепре сбили не все ракеты

    К сожалению, закрыть всю территорию Украины невозможно.

    Сегодня 14:14
    просмотров
    Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)
    Как внутри выглядит квартира за 55 млн грн, которую продают в Днепре: комната для верхней одежды и мраморные слябы (ФОТО)

    В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир. За двухуровневое пятикомнатное жилье хотят 1,47 млн дол или 55 млн грн.

    Сегодня 14:10
    просмотров
    Когда начнутся летние каникулы в Днепре
    Когда начнутся летние каникулы в Днепре

    К началу лета осталось 9 дней.

    Сегодня 13:51
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх