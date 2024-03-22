Железная дорога и динозавры: в Днепре показали, что было на Монастырском острове 30 лет назад (ФОТО)

В Днепре поностальгировали по временам, когда Монастырский остров был Комсомольским.

Фотографии Монастырского острова опубликовали в Facebook-сообществе «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр».

30 лет назад Монастырский остров когда еще назывался Комсомольским, был одной из популярных зон отдыха. На территории зеленой зоны располагались не только пляжи, где можно было позагорать и поплавать, но и кафе в виде динозавра и детский паровозик.

По словам автора сообщения, таким был Комсомольский остров летом 1997 года.

В общем, пляжный отдых в 90-е не сильно отличался от современного. Люди отдыхали у воды, а затем шли вглубь острова, чтобы перекусить в кафе.

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