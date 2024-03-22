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  • Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

Сьогодні 18:04
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У Дніпрі поностальгували за часом, коли Монастирський острів був Комсомольським.

Новости Днепра про Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

Світлини Монастирського острова опублікували у Facebook-спільноті “Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро”.

30 років тому Монастирський острів, ще коли називався Комсомольським, був однією з популярних зон відпочинку. На території зеленої зони розташовувалися не тільки пляж, де можна було позасмагати та поплавати, а й кафе у вигляді динозавра та дитячий паровозик. 

За словами автора допису, таким був Комсомольський острів влітку 1997 року.

Загалом, пляжний відпочинок в 90-х не сильно відрізнявся від сучасного. Люди відпочивали біля води, а потім йшли вглиб острову аби перекусити в кафе. 

Новости Днепра про Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

Новости Днепра про Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

Новости Днепра про Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

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Новости Днепра про Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)Українська Новости Днепра про Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)Русский

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