Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

Світлини Монастирського острова опублікували у Facebook-спільноті “Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро”.
30 років тому Монастирський острів, ще коли називався Комсомольським, був однією з популярних зон відпочинку. На території зеленої зони розташовувалися не тільки пляж, де можна було позасмагати та поплавати, а й кафе у вигляді динозавра та дитячий паровозик.
За словами автора допису, таким був Комсомольський острів влітку 1997 року.
Загалом, пляжний відпочинок в 90-х не сильно відрізнявся від сучасного. Люди відпочивали біля води, а потім йшли вглиб острову аби перекусити в кафе.
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