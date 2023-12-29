Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине: примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита

Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. Удары были направлены на гражданские объекты: роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: «кинжалы», С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим, – написал он.
В МВД сообщили о последствиях ударов:
Киев: под обстрелы попали Святошинский, Подольский и Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли 2 человека, 18 травмированы.
Львовская область: нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 ранены.
Днепропетровская область: враг попал по торговому центру. Погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток. Обновлено: пострадавших в Днепре уже более 20.
Одесская область: попадание в трехэтажный дом, под завалами возможно находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. В общей сложности 2 человека погибли, 15 ранены.
Харьковская область: враг начал обстрел еще до рассвета. Один человек погиб, девять получили ранения, медики оказывают помощь на месте.
Запорожская область: оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. 1 человек погиб, 10 ранены.
Все данные о пострадавших могут оперативно меняться.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.
Работа транспорта постепенно восстанавливается.
В Криворожском районе также установили комендатуру.
Важная информация!
Цены на жилье могут отличаться в каждом районе города. Купить квартиру в Самарском районе Днепра может быть немного дешевле, чем в Соборном, но на цену также влияет и состояние самого жилья, инфраструктура рядом, состояние дома и этаж, на котором находится…
Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.
В Украине несколько изменили условия предоставления отпусков во время войны.
К сожалению, от полученных травм бабушка умерла на месте.
Работа транспорта постепенно восстанавливается.
В Криворожском районе также установили комендатуру.
Еще в январе 2023 года жители Днепра и Украины отмечали канун дня святого Василия Великого или Щедрый вечер, еще в народе его называют «праздник Маланки» или «Маланки и Василя». Праздновали его вечером 13 января. В этом году из-за того, что…
После 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого.
В днепровской школе, недалеко от ТЦ, куда прилетела ракета, горожан не пустили в подвал укрытия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!