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  • Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине: примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита

Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине: примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита

Сегодня 10:32
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Сегодня утром россияне нанесли массированный удар по Украине.

Новости Днепра про Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине: примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита

Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. Удары были направлены на гражданские объекты: роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: «кинжалы», С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим, – написал он.

В МВД сообщили о последствиях ударов:

Киев: под обстрелы попали Святошинский, Подольский и Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли 2 человека, 18 травмированы.

Львовская область: нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 ранены.

Днепропетровская область: враг попал по торговому центру. Погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток. Обновлено: пострадавших в Днепре уже более 20.

Одесская область: попадание в трехэтажный дом, под завалами возможно находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. В общей сложности 2 человека погибли, 15 ранены.

Харьковская область: враг начал обстрел еще до рассвета. Один человек погиб, девять получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Запорожская область: оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. 1 человек погиб, 10 ранены.

Все данные о пострадавших могут оперативно меняться.

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Новости Днепра про Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине: примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбитаУкраїнська Новости Днепра про Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине: примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбитаРусский

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