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  • Зеленський прокоментував масований удар по Україні: приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито

Зеленський прокоментував масований удар по Україні: приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито

Сьогодні 10:32
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Сьогодні вранці росіяни завдали масованого удару по Україні.

Новости Днепра про Зеленський прокоментував масований удар по Україні: приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито

Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. Удари були спрямовані на цивільні об’єкти: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим, – написав він.

У МВС повідомили про наслідки ударів:

Київ: під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 особи, 18 травмовано.

Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених.

Дніпропетровська область: ворог влучив по торговому центру. Загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток. Оновлено: постраждалих у Дніпрі вже понад 20. 

Одеська область: є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-поверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено.

Харківська область: ворог почав обстріл ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. 1 людина загинула, 10 поранено.

Усі дані щодо постраждалих можуть оперативно змінюватися.

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