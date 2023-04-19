Затопило кафе и пешеходную часть: набережную в Днепре продолжает затапливать (ФОТО)

В Днепре река продолжает подтапливать набережную. Особенно печальная ситуация в центре города.

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит подтопленная набережная в Днепре.

Гуляя по набережной Днепра можно увидеть насколько сильно поднялся уровень воды в реке. Расстояние между водой и пешеходной зоной на причалах составляет коло 15 см, но в центре города вода давно уже вышла «из берегов» и вовсю плещется на гранитных дорожках.

Наиболее плачевная ситуация напротив цирка. Тут вода затопила не только причалы, но и местные точки общепита. Так, в одном из кафе на воде стихия затопила зал. Между столов вовсю плещутся волны. Похожая ситуация и в некоторых других заведениях.

Напомним, в этом году Днепр вышел из берегов не только в нашем городе, но еще в ряде областей Украины. Пик наводнения, по прогнозам экспертов, пойдет на спад с 28 апреля.

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