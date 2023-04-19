Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

У Дніпрі річка продовжує підтоплювати набережну. Особливо сумна ситуація у центрі міста.

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає підтоплена набережна у Дніпрі.

Гуляючи по набережній Дніпра можна побачити, наскільки сильно піднявся рівень води в річці. Відстань між водою та пішохідною зоною на причалах становить близько 15 см, але в центрі міста вода давно вже вийшла «з берегів» і щосили хлюпається на гранітних доріжках.

Найбільш плачевна ситуація навпроти цирку. Тут вода підтопила не лише причали, а й місцеві точки громадського харчування. Так, у одному з кафе на воді стихія затопила зал. Між столами хлюпаються хвилі. Схожа ситуація і в деяких інших закладах.

Нагадаємо, цього року Дніпро вийшов із берегів не лише у нашому місті, але ще у низці областей України. Пік повені, за прогнозами експертів, піде на спад із 28 квітня.

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