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  • Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

Сьогодні 16:43
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У Дніпрі річка продовжує підтоплювати набережну. Особливо сумна ситуація у центрі міста.

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає підтоплена набережна у Дніпрі.

Новости Днепра про Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

Гуляючи по набережній Дніпра можна побачити, наскільки сильно піднявся рівень води в річці. Відстань між водою та пішохідною зоною на причалах становить близько 15 см, але в центрі міста вода давно вже вийшла «з берегів» і щосили хлюпається на гранітних доріжках.

Новости Днепра про Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

Найбільш плачевна ситуація навпроти цирку. Тут вода підтопила не лише причали, а й місцеві точки громадського харчування. Так, у одному з кафе на воді стихія затопила зал. Між столами хлюпаються хвилі. Схожа ситуація і в деяких інших закладах.

Новости Днепра про Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

Нагадаємо, цього року Дніпро вийшов із берегів не лише у нашому місті, але ще у низці областей України. Пік повені, за прогнозами експертів, піде на спад із 28 квітня.

Новости Днепра про Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)

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Новости Днепра про Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)Українська Новости Днепра про Затопило кафе та пішохідну частину: набережну у Дніпрі продовжує затоплювати (ФОТО)Русский

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