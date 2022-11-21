Защищая Украину, погиб Сергей Хвыщук из Криворожского района

Прощание с героем состоится сегодня в селе Чкаловка в 11:30 в центре села возле памятника.

У мужчины остались мать, сестра, сын и брат.

«Сергей был настоящим патриотом, мужественным и бесстрашным, участвовал в АТО 2015-2016 годов, а с началом полномасштабной войны, 24 февраля, вновь пошел защищать Украину. К сожалению, коварная вражеская пуля унесла жизнь верного сына Украины», — говорится в сообщении.

Об этом сообщается на странице Лозуватской ОТГ в Instagram.

Защищая свободу и независимость Украины, во время контратаки в Херсонской области погиб житель села Чкаловка Криворожского района Хвыщук Сергей Николаевич.

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