Защищая Украину, погиб Сергей Хвыщук из Криворожского района

Об этом сообщается на странице Лозуватской ОТГ в Instagram.
«Сергей был настоящим патриотом, мужественным и бесстрашным, участвовал в АТО 2015-2016 годов, а с началом полномасштабной войны, 24 февраля, вновь пошел защищать Украину. К сожалению, коварная вражеская пуля унесла жизнь верного сына Украины», — говорится в сообщении.
У мужчины остались мать, сестра, сын и брат.
Прощание с героем состоится сегодня в селе Чкаловка в 11:30 в центре села возле памятника.
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