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Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького району

Сьогодні 07:15
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Захищаючи свободу та незалежність України, під час контрнаступу у Херсонській області, загинув житель села Чкаловка Криворізького району Хвищук Сергій Миколайович.

Новости Днепра про Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького району

Про це повідомляється на сторінці Лозуватської об’єднаної територіальної громади в Інстаграм.  

«Сергій був справжнім патріотом, мужнім та безстрашним, брав участь в АТО 2015-2016 рр. і з початком повномасштабної війни вже 24 лютого знову став на захист України. Нажаль, підступна ворожа куля забрала життя вірного сина України», — йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишилися мати, сестра, син та брат.

Прощання з героєм відбудеться у сьогодні у с.Чкаловка об 11:30 в центрі села біля пам’ятника.

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Новости Днепра про Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького районуУкраїнська Новости Днепра про Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького районуРусский

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