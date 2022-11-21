Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького району

Захищаючи свободу та незалежність України, під час контрнаступу у Херсонській області, загинув житель села Чкаловка Криворізького району Хвищук Сергій Миколайович.

Про це повідомляється на сторінці Лозуватської об’єднаної територіальної громади в Інстаграм.

«Сергій був справжнім патріотом, мужнім та безстрашним, брав участь в АТО 2015-2016 рр. і з початком повномасштабної війни вже 24 лютого знову став на захист України. Нажаль, підступна ворожа куля забрала життя вірного сина України», — йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишилися мати, сестра, син та брат.

Прощання з героєм відбудеться у сьогодні у с.Чкаловка об 11:30 в центрі села біля пам’ятника.

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