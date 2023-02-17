Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом

На днях стало известно, что уникальный памятник архитектуры города – Дворец профилактики в Днепре разносят буквально по кирпичику. В его стенах орудуют воры, которые охотятся за екатеринославским пластичным кирпичом. Этот кирпич не только пластичный, но и прочный, а также популярен…

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