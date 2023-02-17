Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Захищав нас з перших днів війни: у Кам’янському попрощаються із загиблим солдатом

Захищав нас з перших днів війни: у Кам’янському попрощаються із загиблим солдатом

Сьогодні 19:45
просмотров

Солдат із Кам'янського Ігор Олійник загинув 9 лютого у бою на Донеччині.

Новости Днепра про Захищав нас з перших днів війни: у Кам'янському попрощаються із загиблим солдатом

Про це повідомляє міськрада Кам’янського.

Ігор Олійник народився 24 травня 1967 року у Дніпродзержинську.

Протягом 1985-1987 років проходив строкову військову службу. Закінчив ДДТУ. Довгий час працював на «Екоантилід» та АТ «ДНІПРОАЗОТ».

28 лютого був призваний з мобілізації та брав участь у бойових діях.

У нього залишилися дружина та син.

Поховають солдата 18 лютого на Алеї Героїв у Кам’янському.

Новости Днепра про Захищав нас з перших днів війни: у Кам'янському попрощаються із загиблим солдатом

Читайте також:

Новости Днепра про Захищав нас з перших днів війни: у Кам'янському попрощаються із загиблим солдатомУкраїнська Новости Днепра про Захищав нас з перших днів війни: у Кам'янському попрощаються із загиблим солдатомРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП

    У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода.

    РФ зазнає втрат у Херсонській області – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    РФ зазнає втрат у Херсонській області – Генштаб

    Російські військові продовжують зазнавати значних втрат у Херсонській області, а…

    Бізнес на історії: за скільки у Дніпрі продають катеринославську цеглу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:26
    Бізнес на історії: за скільки у Дніпрі продають катеринославську цеглу

    Днями стало відомо, що унікальну пам'ятку архітектури міста – Палац…

    Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:26
    Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

    Дніпровські зимові пейзажі просто неймовірні.

    Наверх