Захищав нас з перших днів війни: у Кам’янському попрощаються із загиблим солдатом

Солдат із Кам'янського Ігор Олійник загинув 9 лютого у бою на Донеччині.

Про це повідомляє міськрада Кам’янського.

Ігор Олійник народився 24 травня 1967 року у Дніпродзержинську.

Протягом 1985-1987 років проходив строкову військову службу. Закінчив ДДТУ. Довгий час працював на «Екоантилід» та АТ «ДНІПРОАЗОТ».

28 лютого був призваний з мобілізації та брав участь у бойових діях.

У нього залишилися дружина та син.

Поховають солдата 18 лютого на Алеї Героїв у Кам’янському.

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