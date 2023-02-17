Захищав нас з перших днів війни: у Кам’янському попрощаються із загиблим солдатом

Про це повідомляє міськрада Кам’янського.
Ігор Олійник народився 24 травня 1967 року у Дніпродзержинську.
Протягом 1985-1987 років проходив строкову військову службу. Закінчив ДДТУ. Довгий час працював на «Екоантилід» та АТ «ДНІПРОАЗОТ».
28 лютого був призваний з мобілізації та брав участь у бойових діях.
У нього залишилися дружина та син.
Поховають солдата 18 лютого на Алеї Героїв у Кам’янському.
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