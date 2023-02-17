Из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога

Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных – нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 воина из «Азовстали». Гражданский – это первый заместитель городского голова Энергодара Иван Самойдюк.
Как сообщает «Первый городской», из российского плена удалось освободить и нацгвардейцев из Кривого Рога Владимира Швеца и Артура Кандыбу.
Защитники служат в рядах воинской части №3011 Национальной гвардии Украины.
В настоящее время бойцы находятся в Киеве на реабилитации. Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.
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