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  • Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиков

Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиков

Сегодня 12:45
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Жизнь победит!

Новости Днепра про Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиков

В городе который день фиксируют новые рекорды по количеству новорожденных.

Так, в Днепре за минувшие сутки на свет появились 22 ребенка.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них 12 девочек и 10 мальчиков. Двоих детей родили женщины-переселенки.

Мы желаем новорожденным и их мамочкам здоровья и мира!

Выстоим и победим.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре третий день рекордный бейби-бум.

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Новости Днепра про Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиковУкраїнська Новости Днепра про Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиковРусский

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