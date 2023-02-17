Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиков

В городе который день фиксируют новые рекорды по количеству новорожденных.
Так, в Днепре за минувшие сутки на свет появились 22 ребенка.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Из них 12 девочек и 10 мальчиков. Двоих детей родили женщины-переселенки.
Мы желаем новорожденным и их мамочкам здоровья и мира!
Выстоим и победим.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре третий день рекордный бейби-бум.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Сегодня во многих странах отмечают довольно необычный праздник –Европейский день…
Гуманитарную помощь, которую оказывают в Никополе, заметили на ОЛХ.
В Днепре рыбак провалился под лед.
Сегодня, 17 февраля, на улице Лазаряна произошел странный инцидент.
Сегодня, 17 февраля, жилмассив Игрень частично остался без воды.
Сегодня во многих странах отмечают довольно необычный праздник –Европейский день кота. Появился он в 1992 году в Италии. Суть этого дня в том, чтобы еще раз показать домашнему любимцу как сильно его любят. А для тех, кто еще только мечтает…
Гуманитарную помощь, которую оказывают в Никополе, заметили на ОЛХ.
Нужна ваша помощь!
В пострадавшем от ракетного обстрела рф дома на Победе уже завершили инструментальное обследование.
В Днепре рыбак провалился под лед.
Сегодня, 17 февраля, на улице Лазаряна произошел странный инцидент.
Житель Днепра создал банду, обманывающую предпринимателей.
В Днепре мужчина в медицинской маске пытался ограбить секонд-хенд.
Большая часть жилмассивов Днепра – довольно «молоды» и появились в городе только во второй половине 1980-х годов. Среди них – Ломовской и Каменской. Изначально они задумывались как «своя Венеция», но реальность внесла свою корректировку в планы архитекторов и инженеров. Журналисты…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!