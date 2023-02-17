Бэби-бум продолжается: в Днепре за прошедшие сутки родилось 12 девочек и 10 мальчиков

Сегодня во многих странах отмечают довольно необычный праздник –Европейский день кота. Появился он в 1992 году в Италии. Суть этого дня в том, чтобы еще раз показать домашнему любимцу как сильно его любят. А для тех, кто еще только мечтает…

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