Пошел на работу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

В Каменском разыскивают 64-летнего Татарченко Александра Ивановича. Мужчина пошел на работу и пропал. В последний раз его видели в районе улицы Манаенкова утром, 15 февраля. Сел в авто белого цвета, может быть, такси. Связи с ним нет.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения.
Был одет: черная куртка.
Если вы видели Александра или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: 102, (067) 732-17-62.
Важна любая информация!
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