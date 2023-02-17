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Пошел на работу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

Сегодня 14:32
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Пошел на работу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

В Каменском разыскивают 64-летнего Татарченко Александра Ивановича. Мужчина пошел на работу и пропал. В последний раз его видели в районе улицы Манаенкова утром, 15 февраля. Сел в авто белого цвета, может быть, такси. Связи с ним нет.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения.

Был одет: черная куртка.

Если вы видели Александра или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: 102, (067) 732-17-62.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Пошел на работу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Пошел на работу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчинуРусский

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