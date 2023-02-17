Пошел на работу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

Если вы видели Александра или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: 102, (067) 732-17-62.

В Каменском разыскивают 64-летнего Татарченко Александра Ивановича. Мужчина пошел на работу и пропал. В последний раз его видели в районе улицы Манаенкова утром, 15 февраля. Сел в авто белого цвета, может быть, такси. Связи с ним нет.

Сегодня, 17 февраля, в 02:27 на линию «101» сообщили о…

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