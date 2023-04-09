Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)

В Днепре снова будут выключать свет.

В Днепре и области на следующей неделе запланированы плановые ремонтные работы, поэтому у некоторых потребителей не будет света в течение нескольких часов. Продолжительность каждого из отключений индивидуальна. Речь идет о тех абонентах, которым обслуживает Центральная энергетическая компания.

Днепр

Плановые работы с 08:00 до 17:00 на 10 апреля по адресам:

ул. Титовая: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;

пр. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;

На 11 апреля:

ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;

ул. Новокрымская: 2, 2А, 2Б;

На 13 апреля:

ул. Брестская: 18, 20, 22, 24;

ул. Промышленная: 1Г, 3А;

ул. Фабрично-Заводская: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

Павлоград

Плановые работы с 08:00 до 17:00 на 10 апреля по адресам:

ул. Новая: 1, 3, 3А, 5, 7;

ул. Виталия Шкуренко: 2, 2/1, 2А, 3, 4, 6, 6/1;

ул. Сергея Королева: 1, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/2;

ул. Почтовая: 1, 1А, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 8-10, 12-28 (парные).

С 09:00 до 16:00:

с. Свободное:

ул. Весенняя: 2, 3А, 4, 8;

ул. Набережная: 1-12, 14, 15, 17-20, 20А, 21, 23В;

На 12 апреля с 08:00 до 20:00:

пгт. Черкасское, ул. Лесная: 22.

На 14 апреля с 08:00 до 17:00

пгт. Гвардейское, ул. Буркина: 4.

Желтые воды

Плановые работы с 08:00 до 14:00 на 10 апреля по адресам:

ул.Кропоткина: 20-36 (парные);

08:00 до 17:00

ул. Маяковского: 119, 119А;

ул. Промышленная: 5.

На 11 апреля с 08:00 до 13:00:

ул. Куприна: 4/1, 4/2.

С 08:00 до 14:00:

ул. Ярослава Мудрого: 1-11 (нечетные).

С 13:00 до 16:00:

ул. И. Франко: 46.

На 12 апреля с 08:00 до 16:30:

ул. Б. Ступки: 1-37 (нечетные), 2-34 (четные);

ул. Балластная: 1-41 (непарные), 2-70 (парные).

На 14 апреля с 08:00 до 15:30:

ул. В. Великого: 82-94 (парные), 127-141 (нечетные),

ул. Осенняя: 62-70 (парные).

Вольногорск

Плановые работы с 09:00 до 16:30 по 11 апреля по адресам:

ул. Центральная: 45, 45б, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 49в; Свободногорский лицей №3.

На 13 апреля:

ул. Гагарина: 9, 11, 13, 15;

ул. Центральная: 39, 37а.

На 14 апреля с 10:00 до 16:00:

ул. Центральная: 1-8.

Криворожский район

Сообщаем о плановых работах с 08:00 до 17:00 на 11 апреля по адресам:

с. Чкаловка, ул. Набережная: 13;

с. Надежда, ул. Зеленая: 85, 87-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

улица Цветная 1-14.

с. Лозоватка, ул. Богун: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.

На 12 апреля с 09:00 до 16:00:

с. Радионовка, ул. Николаевдзе: 1-20, 22, 23;

ул. Театральная: 1, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

ул. Цветная: 1-7.

На 14 апреля с 09:00 до 16:00:

с. Недайвода, ул. Рората: 103.

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