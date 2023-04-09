Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)

В Днепре и области на следующей неделе запланированы плановые ремонтные работы, поэтому у некоторых потребителей не будет света в течение нескольких часов. Продолжительность каждого из отключений индивидуальна. Речь идет о тех абонентах, которым обслуживает Центральная энергетическая компания.
Днепр
Плановые работы с 08:00 до 17:00 на 10 апреля по адресам:
ул. Титовая: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;
пр. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
На 11 апреля:
ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;
ул. Новокрымская: 2, 2А, 2Б;
На 13 апреля:
ул. Брестская: 18, 20, 22, 24;
ул. Промышленная: 1Г, 3А;
ул. Фабрично-Заводская: 27Б, 58, 60, 60А, 62.
Павлоград
Плановые работы с 08:00 до 17:00 на 10 апреля по адресам:
ул. Новая: 1, 3, 3А, 5, 7;
ул. Виталия Шкуренко: 2, 2/1, 2А, 3, 4, 6, 6/1;
ул. Сергея Королева: 1, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/2;
ул. Почтовая: 1, 1А, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 8-10, 12-28 (парные).
С 09:00 до 16:00:
с. Свободное:
ул. Весенняя: 2, 3А, 4, 8;
ул. Набережная: 1-12, 14, 15, 17-20, 20А, 21, 23В;
На 12 апреля с 08:00 до 20:00:
пгт. Черкасское, ул. Лесная: 22.
На 14 апреля с 08:00 до 17:00
пгт. Гвардейское, ул. Буркина: 4.
Желтые воды
Плановые работы с 08:00 до 14:00 на 10 апреля по адресам:
ул.Кропоткина: 20-36 (парные);
08:00 до 17:00
ул. Маяковского: 119, 119А;
ул. Промышленная: 5.
На 11 апреля с 08:00 до 13:00:
ул. Куприна: 4/1, 4/2.
С 08:00 до 14:00:
ул. Ярослава Мудрого: 1-11 (нечетные).
С 13:00 до 16:00:
ул. И. Франко: 46.
На 12 апреля с 08:00 до 16:30:
ул. Б. Ступки: 1-37 (нечетные), 2-34 (четные);
ул. Балластная: 1-41 (непарные), 2-70 (парные).
На 14 апреля с 08:00 до 15:30:
ул. В. Великого: 82-94 (парные), 127-141 (нечетные),
ул. Осенняя: 62-70 (парные).
Вольногорск
Плановые работы с 09:00 до 16:30 по 11 апреля по адресам:
ул. Центральная: 45, 45б, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 49в; Свободногорский лицей №3.
На 13 апреля:
ул. Гагарина: 9, 11, 13, 15;
ул. Центральная: 39, 37а.
На 14 апреля с 10:00 до 16:00:
ул. Центральная: 1-8.
Криворожский район
Сообщаем о плановых работах с 08:00 до 17:00 на 11 апреля по адресам:
с. Чкаловка, ул. Набережная: 13;
с. Надежда, ул. Зеленая: 85, 87-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;
улица Цветная 1-14.
с. Лозоватка, ул. Богун: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.
На 12 апреля с 09:00 до 16:00:
с. Радионовка, ул. Николаевдзе: 1-20, 22, 23;
ул. Театральная: 1, 1В, 2, 4-8, 10, 12;
ул. Цветная: 1-7.
На 14 апреля с 09:00 до 16:00:
с. Недайвода, ул. Рората: 103.
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