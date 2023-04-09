Заряджайте все: де у Дніпрі та області наступного тижня будуть вимикати світло (адреси)

У Дніпрі знову вимикатимуть світло.

У Дніпрі та області наступного тижня заплановані планові ремонтні роботи, через що в деяких споживачів не буде світла протягом декількох годин. Тривалість кожного із відключень індивідуальна. Мова йде про тих абонентів, яким обслуговує Центральна енергетична компанія.

Дніпро

Планові роботи з 08:00 до 17:00 на 10 квітня за адресами:

вул. Титова: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;

пр. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;

На 11 квітня:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 2, 2А, 2Б;

На 13 квітня:

вул. Брестська: 18, 20, 22, 24;

вул. Промислова: 1Г, 3А;

вул. Фабрично-Заводська: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

Павлоград

Планові роботи з 08:00 до 17:00 на 10 квітня за адресами:

вул. Нова: 1, 3, 3А, 5, 7;

вул. Віталія Шкуренка: 2, 2/1, 2А, 3, 4, 6, 6/1;

вул. Сергія Корольова: 1, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/2;

вул. Поштова: 1, 1А, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 8-10, 12-28 (парні).

З 09:00 до 16:00:

с. Вільне:

вул. Весняна: 2, 3А, 4, 8;

вул. Набережна: 1-12, 14, 15, 17-20, 20А, 21, 23В;

На 12 квітня з 08:00 до 20:00:

смт. Черкаське, вул. Лісна: 22.

На 14 квітня з 08:00 до 17:00

смт. Гвардійське, вул. Буркіна: 4.

Жовті води

Планові роботи з 08:00 до 14:00 на 10 квітня за адресами:

вул.Кропоткіна: 20-36 (парні);

08:00 до 17:00

вул. Маяковського: 119, 119А;

вул. Промислова: 5.

На 11 квітня з 08:00 до 13:00:

вул. Купріна: 4/1, 4/2.

З 08:00 до 14:00:

вул. Ярослава Мудрого: 1-11 (непарні).

З 13:00 до 16:00:

вул. І. Франка: 46.

На 12 квітня з 08:00 до 16:30:

вул. Б. Ступки: 1-37 (непарні), 2-34 (парні);

вул. Баластна: 1-41 (непарні), 2-70 (парні).

На 14 квітня з 08:00 до 15:30:

вул. В. Великого: 82-94 (парні), 127-141 (непарні ),

вул. Осіння: 62-70 (парні).

Вільногірськ

Планові роботи з 09:00 до 16:30 на 11 квітня за адресами:

вул. Центральна: 45, 45б, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 49в; Вільногірський ліцей №3.

На 13 квітня:

вул. Гагаріна: 9, 11, 13, 15;

вул. Центральна: 39, 37а.

На 14 квітня з 10:00 до 16:00:

вул. Центральна: 1-8.

Криворізький район

Повідомляємо про планові роботи з 08:00 до 17:00 на 11 квітня за адресами:

с. Чкаловка, вул. Набережна: 13;

с. Надія, вул. Зелена: 85, 87-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

вулиця Цвітна 1-14.

с. Лозуватка, вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.

На 12 квітня з 09:00 до 16:00:

с. Радіонівка, вул. Миколадзе: 1-20, 22, 23;

вул. Театральна: 1, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

вул. Цвітна: 1-7.

На 14 квітня з 09:00 до 16:00:

с. Недайвода, вул. Рората: 103.

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