Заряджайте все: де у Дніпрі та області наступного тижня будуть вимикати світло (адреси)

У Дніпрі та області наступного тижня заплановані планові ремонтні роботи, через що в деяких споживачів не буде світла протягом декількох годин. Тривалість кожного із відключень індивідуальна. Мова йде про тих абонентів, яким обслуговує Центральна енергетична компанія.
Дніпро
Планові роботи з 08:00 до 17:00 на 10 квітня за адресами:
вул. Титова: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;
пр. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
На 11 квітня:
вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;
вул. Новокримська: 2, 2А, 2Б;
На 13 квітня:
вул. Брестська: 18, 20, 22, 24;
вул. Промислова: 1Г, 3А;
вул. Фабрично-Заводська: 27Б, 58, 60, 60А, 62.
Павлоград
Планові роботи з 08:00 до 17:00 на 10 квітня за адресами:
вул. Нова: 1, 3, 3А, 5, 7;
вул. Віталія Шкуренка: 2, 2/1, 2А, 3, 4, 6, 6/1;
вул. Сергія Корольова: 1, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/2;
вул. Поштова: 1, 1А, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 8-10, 12-28 (парні).
З 09:00 до 16:00:
с. Вільне:
вул. Весняна: 2, 3А, 4, 8;
вул. Набережна: 1-12, 14, 15, 17-20, 20А, 21, 23В;
На 12 квітня з 08:00 до 20:00:
смт. Черкаське, вул. Лісна: 22.
На 14 квітня з 08:00 до 17:00
смт. Гвардійське, вул. Буркіна: 4.
Жовті води
Планові роботи з 08:00 до 14:00 на 10 квітня за адресами:
вул.Кропоткіна: 20-36 (парні);
08:00 до 17:00
вул. Маяковського: 119, 119А;
вул. Промислова: 5.
На 11 квітня з 08:00 до 13:00:
вул. Купріна: 4/1, 4/2.
З 08:00 до 14:00:
вул. Ярослава Мудрого: 1-11 (непарні).
З 13:00 до 16:00:
вул. І. Франка: 46.
На 12 квітня з 08:00 до 16:30:
вул. Б. Ступки: 1-37 (непарні), 2-34 (парні);
вул. Баластна: 1-41 (непарні), 2-70 (парні).
На 14 квітня з 08:00 до 15:30:
вул. В. Великого: 82-94 (парні), 127-141 (непарні ),
вул. Осіння: 62-70 (парні).
Вільногірськ
Планові роботи з 09:00 до 16:30 на 11 квітня за адресами:
вул. Центральна: 45, 45б, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 49в; Вільногірський ліцей №3.
На 13 квітня:
вул. Гагаріна: 9, 11, 13, 15;
вул. Центральна: 39, 37а.
На 14 квітня з 10:00 до 16:00:
вул. Центральна: 1-8.
Криворізький район
Повідомляємо про планові роботи з 08:00 до 17:00 на 11 квітня за адресами:
с. Чкаловка, вул. Набережна: 13;
с. Надія, вул. Зелена: 85, 87-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;
вулиця Цвітна 1-14.
с. Лозуватка, вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.
На 12 квітня з 09:00 до 16:00:
с. Радіонівка, вул. Миколадзе: 1-20, 22, 23;
вул. Театральна: 1, 1В, 2, 4-8, 10, 12;
вул. Цвітна: 1-7.
На 14 квітня з 09:00 до 16:00:
с. Недайвода, вул. Рората: 103.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі протестували проти російських попів.
У Дніпрі рятують дитину з важкими опіками
В Україні оголосили про винагороду для команди, яка посадить безпілотник…
У Дніпрі "ждуни" в прямому ефірі кликали РФ.