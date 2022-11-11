Зарядите все, что есть: в Днепре и области новый график отключения света

Об этом отметили на сайте «ДТЭК Днепровские электросети».
11 ноября в Днепре и области снова будут стабилизационные отключения электроэнергии. Свет будут снова выключать по расписанию, однако начнут это делать в 15:00, поэтому у вас есть время зарядить гаджеты.
Когда отключат именно у вас можно проверить на сайте ДТЭК. Отключение электроэнергии будет длиться не более четырех часов. Если свет не появился в пределах 4-4,5 часов, сообщить об этом можно на сайте компании, также в Telegram бот или на странице Facebook ДТЭК Днепровские электросети.
Отметим, что ночью россияне снова ударили по объекту энергоинфраструктуры в Винницкой области, поэтому сегодня по всей Украине будут отключения электричества. В Киеве и Киевской будут еще и экстренные, но в Днепре и области пока планируют делать только стабилизационные отключения по графику.
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