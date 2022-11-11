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Зарядіть все що є: у Дніпрі та області новий графік відключення світла

Сьогодні 10:23
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На Дніпропетровщині 11 листопада стабілізаційні відключення почнуться пізніше.

Новости Днепра про Зарядіть все що є: у Дніпрі та області новий графік відключення світла

Про це зазначили на сайті “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

11 листопада в Дніпрі та області знову будуть стабілізаційні відключення електроенергії. Світло знову вимикатимуть за розкладом, проте почнуть це робити о 15:00, тому у вас є час зарядити гаджети.

Коли відключать саме у вас можна перевірити на сайті ДТЕК. Відключення електроенергії триватимуть не більше ніж чотири години. Якщо світло не з’явилося в межах 4-4,5 годин, повідомити про це можна на сайті компанії, також у Telegram бот, або на сторінці Facebook ДТЕК Дніпровські електромережі.

Зазначимо, що вночі росіяни знову вдарили по об’єкту енергоінфраструктури на Вінниччині, через це сьогодні по всій Україні будуть відключення електрики. У Києві та Київській будуть ще й екстрені, але в Дніпрі та області поки що планують робити тільки стабілізаційні вимкнення за графіком.

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Новости Днепра про Зарядіть все що є: у Дніпрі та області новий графік відключення світлаУкраїнська

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