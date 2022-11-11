В Днепропетровской области мужчина украл из магазина 1,5 литра вина: приговор суда

Суд признал подсудимого виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 51 Кодекса об административных правонарушениях. Его оштрафовали на десять необлагаемых минимумов доходов граждан – 170 грн. Дополнительно мужчина должен оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 496,20 грн.

Об этом стало известно из материалов дела в Едином реестре судебных решений.

Он украл две бутылки вина емкостью 1,5 литра.

В смт. Межова мужчина решил ограбить магазин «АТБ», расположенный на проспекте Независимости.

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