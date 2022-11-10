В Днепре собираются переименовать проспект Пушкина: есть документ

В Днепре планируется переименовать проспект Пушкина.

В Днепре продолжают переименовывать топонимы, связанные с Россией. На этот раз могут избавиться от проспекта Пушкина.

Об этом говорится в тексте проекта решения, опубликованном на сайте горсовета. Отмечается, что собираются переименовать ряд улиц, среди которых есть проспект Пушкина. Если решение примут, то он будет носить название Леси Украинки. Переименуют: ул.Новгородскую на ул. Хуторскую

ул. Арбатскую на ул. Арабатскую

ул. Петрозаводская на ул. Незламную

ул. Леваневского на ул. Армянской общины

ул. Космонавта Комарова на ул. Александра Кукурбы

ул. Магнитогорска на ул. Пасичную

сквер Евгения Клочка на сквер Максима Семенова Решение о переименовании должны принять на сессии городского совета, которая состоиться 16 ноября.

Отметим, что вокруг проспекта Пушкина проходят жесткие дискуссии, кто-то считает, что Днепру не нужны упоминания о российском писателе, а кто-то не считает, что нужно полностью отказываться «от классиков». На сайте местных петиций несколько раз создавали голосование, где предлагали переименовать проспект Пушкина на проспект Леси Украинки, но они не набирали достаточное количество подписей. Но как видим, городские власти прислушались к жителям города и внесли этот вопрос на рассмотрение.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: