В Днепре напомнили, что делать, если вы увидели вражеский дрон

Из-за того, что ракет у врага становится меньше, он атакует наши города и села дронами-камикадзе. Поэтому Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, напомнил, что делать, если вы видите вражеский БПЛА или слышите звук мопеда в воздухе.
В Украине действует мобильное приложение «єППО», благодаря которому вы можете зафиксировать движение вражеских дронов или ракет, и эта информация поступит нашим военным. Установите приложение на телефон, пройдите авторизацию с помощью «Дії» и если станете свидетелем полета рашистских БПЛА, ракет, самолетов – предоставьте данные через «єППО», – пишет Николай Лукашук.
Загрузить приложение можно по ссылке:
Если у вас возникли проблемы с приложением – тогда звоните в полицию или в ГСЧС.
Не пытайтесь сбить дрон своими силами чем-то тяжелым, что окажется под рукой. Ну и, конечно, не выкладывайте фото/видео полета в соцсети. Каждый из нас может быть полезным и внести свой вклад в Победу Украины. Вместе мы – сила, – отметил председатель Днепропетровского областного совета.
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