Зарядите гаджеты: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 8 апреля, в Днепре будут выключать свет многим жителям.

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