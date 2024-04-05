Залез на подъемный кран и постучался в окно 7-го этажа: житель Днепра эпически признался возлюбленной (ВИДЕО)

Житель Днепра эпически признался своей возлюбленной на высоте 7-го этажа.

В Днепре на ж/м Тополь-2 парень подготовил для своей любимой «эпическое» признание. Молодой человек арендовал подъемный кран, который украсил яркими гирляндами, а с собой взял огромный букет цветов, шарики и кольцо.

Лямур, лямур на Тополе – 2, – комментируют видео в местном Facebook-сообществе.

На видео, которое распространил очевидец в соцсетях, можно увидеть весь процесс романтического сюрприза. Сначала оператор крана промахнулся и поднял корзину с парнем слишком высоко. Но потом «Дон Жуан», как его прозвали прохожие, все же оказался у нужного окна.

Удивленная появлением любимого девушка начала на него ругаться, но потом выслушала речь, которую парень для нее подготовил. Днепрянин подарил ей цветы, а потом когда отдал шарики, достал кольцо. Что именно говорил будущий невесте молодой человек очевидцы не знают, но впоследствии кран начал спускаться, а вероятная невеста смотрела на днепровского Ромео из окна.

За эпическим признанием наблюдал весь двор. Однако люди переживали не столько за отношения пары, как за мужчину, поскольку во время спуска вниз кран начал подозрительно скрипеть.

К счастью, все завершилось хорошо. Ответила ли «да» девушка очевидцы не знают, но надеются, что у пары все будет хорошо.

В комментариях к сообщению днепряне отметили, что парень поднял настроение всему двору. Люди надеются, что у пары все будет хорошо.

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