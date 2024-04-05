Заліз на підйомний кран та постукав у вікно 7-го поверху: житель Дніпра епічно освідчився коханій (ВІДЕО)

Житель Дніпра епічно освідчився своїй коханій на висоті 7-го поверху.

У Дніпрі на ж/м Тополя-2 чоловік підготував для своєї коханої “епічне” освідчення. Молодик орендував підйомний кран, який прикрасив яскравими гірляндами, а з собою взяв величезний букет квітів, кульки та обручку.

Лямур, лямур на Тополі – 2, – коментують відео у місцевій Facebook-спільноті.

На відео, яке поширив у соцмережах очевидець, можна побачити весь процес романтичного сюрпризу. Спочатку оператор крана промахнувся та підняв кошик з хлопцем занадто високо. Але потім “Дон Жуан”, як його прозвали перехожі, все ж опинився біля потрібного вікна.

Здивована появою коханого дівчина почала на нього сваритися, але потім вислухала промову, яку хлопець для неї підготував. Дніпрянин подарував їй квіти, а потім коли віддав кульки, дістав каблучку. Що саме казав майбутній нареченій молодик очевидці не знають, але згодом кран почав спускатися донизу, а ймовірна наречена дивилася на дніпровського Ромео з вікна.

За епічним освідченням спостерігав увесь двір. Однак люди переживали не стільки за стосунки пари, як за чоловіка, позаяк під час спуску вниз, кран почав підозріло скрипіти.

На щастя, все завершилося добре. Чи відповіла “так” дівчина очевидці не знають, але сподіваються, що у пари все буде добре.

У коментарях до допису дніпряни зазначили, що хлопець підняв настрій всьому подвір’ю. Люди сподіваються, що у пари все буде добре.

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