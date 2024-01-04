Задует порывистым ветром и засыпет снегом: в Днепр придут вьюги с 17-градусными морозами

Уже через несколько дней Днепр может накрыть снежный апокалипсис.

Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды с воскресенья, 7 января. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на севере, где арктический воздух опустит температуру воздуха до -18-22 градусов. Центральные области, большинство востока, юг и Прикарпатье испытывают влияние циклона с юга — сильные осадки, порывистый ветер, снегопады, гололедица, налипание мокрого снега.

В Днепропетровской области 7-9 января также ожидается непогода. Вторжение арктического воздуха спровоцирует активный циклон, который уже 7 января принесет снегопады и морозы.

По информации синоптиков, днем 7 января и в течение суток 8 января в Днепропетровской области выпадет до 30 см снега. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Дороги будут скользкими из-за гололедицы. Ночью температура упадет до 7-15° мороза.

Синоптики отмечают, что ухудшение погодных условий может привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах, ухудшению условий жизнеобеспечения населения.

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