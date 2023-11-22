Российские силовики распространили видео с 67-летней пенсионеркой, якобы пытавшейся поджечь военкомат в городе Жигульовск Ставропольского района Самарской области РФ. Как отмечает сама женщина, поджог она совершила по указанию мошенников, подкупивших ее.
На видео слышен разговор «агентки» с «заказчиком», где женщина рассказывает, что все же подожгла здание военкомата, но ее скрутили силовики, а сейчас она сидит с прокурорами в одной машине. Пенсионерка пыталась понять кинули ли ее, однако все еще выполняла указания собеседника, который просил показать горящее сооружение.
Позже неизвестный заставил пенсионерку сказать фразу «За Днепр, за Айдар, За днепровских парней», поэтому так называемые российские силовики подозревают, что пожилую женщину развели мошенники из Днепра. Однако нет доказательств того, что это дело рук украинцев.
Заметим, что это не в первый раз, когда россияне якобы по указанию украинских колцентров пытаются изуродовать админздания на РФ. В то же время нет доказательств того, что украинцы к этому причастны. Возможно, это ИПСО российских спецслужб.
Напомним, недавно появилась история о том, как «развели» московских блогерш — они оплатили и уехали в глемпинг, которого не существует. Россиянки пытались понять, что произошло, и тогда собеседники ответили, что это им наказание «за Днепр».
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